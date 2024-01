Netflix Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die technische Analyse der Netflix-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über den letzten 200 Handelstagen bei 411,04 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 492,23 USD liegt, was einem Unterschied von +19,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 465,76 USD, was einem Unterschied von +5,68 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Netflix-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 18 positive, 12 neutrale und 2 negative Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Auch die Berichte der letzten Zeit bestätigen diese Einschätzung, was zu einem aktuellen "Gut"-Rating für die Netflix-Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 414,32 USD, was zu einer möglichen negativen Veränderung von -15,83 Prozent führen könnte, und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Netflix-Aktie daher eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Die Einschätzung der Anleger basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend negative Stimmung, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Schlecht"-Bewertung, während der Relative Strength Index (RSI) für die Netflix-Aktie eine überverkaufte Situation aufzeigt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung der Netflix-Aktie als "Gut" basierend auf der technischen Analyse, einer "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten und einer überverkauften Situation laut RSI.