Netflix Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse von Netflix zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 459,02 USD verläuft. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 609,45 USD, was einem Abstand von +32,77 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 551,58 USD, was einer Differenz von +10,49 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal liefert. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung der Netflix-Aktie als "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich jedoch weniger positive Signale. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen über Netflix ist unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem lässt sich eine negative Stimmungsänderung feststellen, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 56, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage (35,97) ergänzt diese Einschätzung um eine längerfristige Betrachtung und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Netflix.

Die Einschätzung der Anleger-Stimmung basierend auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare, jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung. Die Analyse von Handelssignalen ergibt jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.