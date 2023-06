Netflix-Aktie: Kursziel von 336,16 EUR laut Analysten nicht vollständig erfasst

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Aktienbewertung von Netflix ist nach Ansicht der Bankanalysten derzeit inkorrekt. Das tatsächliche Kursziel liegt bei -16,98% vom aktuellen Börsenkurs entfernt.

• Am 14.06.2023 legte die Netflix-Aktie um +0,26% zu

• Das aktuelle Kursziel für Netflix beträgt 336,16 EUR

• Trotz positiver Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen bleibt das Guru-Rating von Netflix mit 3,93 gleich

Am Vortag hat die Netflix-Aktie an der Börse eine positive Performance von +0,26% verzeichnet. Somit belaufen sich die Ergebnisse aus den vergangenen fünf Handelstagen auf insgesamt +6,72%. Die momentane Stimmung am Markt scheint daher relativ optimistisch zu sein.

Obwohl einige Analysten diese Entwicklung vorhergesehen haben könnten, ist es eindeutig in welcher Richtung sich der Trend bewegt.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für...