Netflix Aktie: Kursziel bei 338,37 EUR – Analysten empfehlen Kauf

Die Netflix-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +7,45% verzeichnet und am gestrigen Tag einen Anstieg von +0,96%. Einige Bankanalysten sind der Ansicht, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 338,37 EUR mit einer potentiellen Rendite von -5,18%.

• Netflix-Aktienkurs am 30.05.2023: +0,96%

• Kursziel von Netflix auf 338,37 EUR festgelegt

• Guru-Rating für Netflix bleibt unverändert bei 3.93

Obwohl einige Analysten eine Entwicklung wie in den letzten Tagen nicht vorhergesehen haben dürften, herrscht insgesamt eine positive Stimmung bezüglich der Netflix-Aktie.

21 Experten sehen die Aktie als starkes Kaufsignal an und zwei weitere optimistisch eingestellte Analysten raten zum Kauf. Die Meinungen weiterer Fachleute sind jedoch neutral (17) oder negativ (2)....