Netflix Aktie: Kursziel bei 323,07 EUR laut Analysten

Die Netflix Aktie hat am gestrigen Tag einen Anstieg von +0,45% verzeichnet und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt +0,84%. Doch was ist das wahre Potenzial der Aktie? Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 323,07 EUR – eine Abweichung von -18,29% vom aktuellen Wert.

Analysten haben ein unterschiedliches Rating für die Netflix Aktie abgegeben: Während sich einige Experten für einen “Kauf” aussprechen (21), sehen andere die Aktie als “Halten” (17). Nur eine Minderheit stuft sie als “Verkauf” oder gar zum sofortigen Verkauf bereit ein (insgesamt drei).

Das Guru-Rating ist nun ebenfalls positiv und steht bei 3.93 nach zuvor ebenfalls 3.93.

