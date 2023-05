Netflix-Aktie: Klasse Ziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

schon am Mittwoch ging es für Netflix weiter bergauf. Der Titel konnte mit dem Plus von mehr als 0,5 % weiter den Vorwärtsgang einlegen, der in den vergangenen Wochen bereits die Börsen in Atem gehalten hatte. Allerdings geht es nun für den Titel auch darum, die Analysten für sich zu gewinnen. Das scheint nicht immer und nicht überall zu gelingen. Denn die Notierungen sind nach Ansicht der Durchschnittsanalysten überbewertet. Die Kurse liegen derzeit gut 6 % über dem durchschnittlichen Kursziel.

Dabei ist die Aktie immerhin am 30. Mai von Jefferies neu bewertet worden. Das Kursziel liege hier bei 440 Dollar. Das wiederum führt das Haus auf die neue Strategie zurück, die Netflix eingeschlagen hat. Derzeit befindet sich das Unternehmen genau aus diesem Grund im Basisdepot des Dienstes Hypergrowth...