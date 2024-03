Netflix Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Der Relative Strength Index: Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI der Netflix-Aktie liegt bei 31,83, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 37,35, was ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "neutral".

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein getrübtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert, was zu einer Bewertung als "schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch kaum verändert, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Netflix-Aktie daher ein "schlechtes" Rating.

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde die Netflix-Aktie vor allem von privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Unsere Auswertung der Kommentare und Diskussionen in den letzten Wochen deutet ebenfalls auf eine überwiegend negative Stimmung hin. Die Redaktion hat zudem 5 eindeutig negative Signale herausgefiltert, was zu einer "schlechten" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "schlechte" Einstufung.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie beträgt 627,46 USD und liegt damit um +34,08 Prozent über dem GD200 (467,98 USD). Dies ist ein positives Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 574,35 USD, was einen Abstand von +9,25 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Netflix-Aktie daher als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.