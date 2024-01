Netflix Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien dienen als wichtige Maßstäbe für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Diese beiden Faktoren bieten ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Eine Analyse der Aktie von Netflix auf Basis dieser Faktoren zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Anzahl der Beiträge eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating für Netflix führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigen Diskussionen in sozialen Medien, dass in den letzten zwei Wochen vor allem negative Themen im Zusammenhang mit Netflix dominierten. Dies führte zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse ergab, dass der letzte Schlusskurs der Netflix-Aktie um +17,21 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 31 Bewertungen ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Kurzfristig betrachtet zeigt sich ebenfalls eine positive Bewertung. Jedoch weist das Kursziel darauf hin, dass die Aktie um -14,05 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Netflix somit von den Analysten ein "Neutral"-Rating.