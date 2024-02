Netflix Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 18 positive, 6 neutrale und 1 negative Einschätzungen für Netflix abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Kurzfristig gesehen wurden innerhalb eines Monats 11 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was die Aktie zuletzt als "Gut" einstuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 521,09 USD, was bedeutet, dass die Aktie basierend auf dem letzten Schlusskurs von 562,85 USD um -7,42 Prozent fallen könnte, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Netflix-Aktie daher eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Netflix diskutiert, wobei an 11 Tagen positive Themen überwogen, während an zwei Tagen negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Allerdings haben tiefgreifende und automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Netflix basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer eine "Gut"-Bewertung.

Wichtige Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zulassen. In den letzten vier Wochen gab es jedoch keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild für Netflix, weshalb die Aktie auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Netflix aktuell bei 421,77 USD verläuft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 562,85 USD, was einen Abstand von +33,45 Prozent zum GD200 bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der GD50 derzeit bei 485,43 USD, was einer Differenz von +15,95 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für die Netflix-Aktie ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der technischen Analyse als "Gut" bewertet.