Netflix Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Technische Analyse der Netflix-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 404,39 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 486,88 USD weicht somit um +20,4 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 454,18 USD über dem letzten Schlusskurs (+7,2 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Netflix-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine "Neutral"-Empfehlung für die Netflix-Aktie. Der RSI7 liegt bei 67,79, und der RSI25 bei 46,54, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen in sozialen Medien rund um Netflix zeigen derzeit keine klare Richtung. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen angesprochen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergaben sich sieben Handelssignale, davon 2 Gut- und 5 Schlecht-Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Netflix zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.