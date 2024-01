Netflix Aktie: Jetzt aber!

Die Netflix-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 17 "Gut"-, 12 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Netflix vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 408,7 USD, was einem Abwärtspotential von -15,74 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In der technischen Analyse wird die Netflix-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 408,66 USD, was einer Abweichung von +18,69 Prozent vom aktuellen Kurs der Aktie (485,03 USD) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 460,94 USD weist eine Abweichung von +5,23 Prozent auf. Insgesamt wird die Aktie daher in der technischen Analyse als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Netflix in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Auch die Analyse von Handelssignalen in den sozialen Medien ergibt eine "Schlecht" Empfehlung.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Netflix in den sozialen Medien zu beobachten. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die gestiegene Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen führen zu einem insgesamt positiven Rating der Aktie.