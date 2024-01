Netflix Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Aktie der Netflix wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 17 Gut, 7 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats gilt die Aktie als "Gut". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Gut ein, 0 als Neutral und 0 als Schlecht. Das Kursziel für die Aktie der Netflix liegt im Mittel bei 453,52 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 485,71 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -6,63 Prozent, was mit der Einstufung "Schlecht" verbunden ist. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Netflix insgesamt die Einschätzung "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Netflix-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 39,72 Punkte, was darauf hinweist, dass Netflix momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Netflix auf dieser Basis ebenfalls weder überkauft noch -verkauft (Wert: 47,91), was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Netflix unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In technischer Hinsicht ist die Netflix-Aktie mit einem Kurs von 485,71 USD inzwischen +2,74 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +16,92 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingeschätzt.