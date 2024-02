Netflix Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Netflix wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 zeigt an, dass Netflix derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Netflix wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Netflix verläuft bei 433,4 USD, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 554,52 USD, was einem Abstand von +27,95 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein "Gut"-Signal, da die aktuelle Differenz bei +10,34 Prozent liegt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Von insgesamt 25 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Netflix-Aktie sind 18 Einstufungen "Gut", 6 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating. Die durchschnittliche Empfehlung für Netflix aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut". Basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um -6,03 Prozent fallen, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Netflix somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.