Netflix Aktie: Ganz ruhig bleiben!

In den letzten vier Wochen konnte bei Netflix keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie neutral bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht verändert, was zu einer schlechten Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die 200-Tage-Linie der Netflix liegt bei 421,77 USD, was die Aktie als gut einstuft. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 562,85 USD beträgt +33,45 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 485,43 USD, was einem Abstand von +15,95 Prozent entspricht und somit ein gutes Signal für die Netflix-Aktie darstellt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Netflix diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt. Automatische Analysen haben jedoch auch negative Signale ergeben, was zu einer insgesamt guten Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 12,23 Punkten, was darauf hindeutet, dass Netflix überverkauft ist und daher eine gute Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Netflix-Wertpapier daher eine gute Bewertung in diesem Abschnitt.