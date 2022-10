Netflix-Aktie: Gaming, Gaming & noch mehr Gaming!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Gaming ist für Netflix (WKN: 552484) ein wichtiger Markt. Zuletzt gab es zwar erste Wasserstandsmarken, wonach die Nutzung noch zu wünschen übrig lässt. Lediglich 1 % der Abonnenten würden regelmäßig zocken. Offensichtlich denkt das Management des US-Streaming-Konzerns jedoch, dass man das mit weiteren Investitionen in diese Branche steigern kann.

Deshalb erklärte das Management von Netflix unlängst, dass man weiter in Gaming investieren wollte. Inwieweit? Das wollen wir uns heute etwas näher ansehen.

Netflix: Neuer Angriff auf den Gaming-Markt!

Wie Netflix zu Beginn dieser Woche bereits ankündigte, erfolgt der nächste große Schritt. So investiert das Management des US-Konzerns in die Errichtung eines eigenen Entwicklerstudios. Auch das ist ein Weg, um das Werben in diesem Segment zu intensivieren.

Das besagte Studio soll in Helsinki, Finnland, errichtet werden. Dort verfügt der US-Konzern bereits über andere Ressourcen und ein zugekauftes Studio. Offenbar möchte das Management auch örtlich die eigenen Kompetenzen bündeln. Kein verkehrter Schachzug, wenn man die Gaming-Branche aufrollen möchte.

Die Strategie von Netflix sei außerdem, mit jeder Menge Originals auch hier zu punkten. Für den Streaming-Konzern gibt es hier entsprechend noch Potenziale zu hieven. Allerdings dürften die Investoren auch vermehrt schauen, wie sich die Investitionen letztlich in einer größeren Akzeptanz auszahlen.

Es geht um Content

Auch der Angriff auf den Gaming-Markt von Netflix ist letztlich von einem Aspekt abhängig: dem Content. Dabei geht es einerseits um die Qualität. Durch das Zukaufen kleinerer Entwicklerstudios und das Errichten eigener Studios dürfte man diesen Punkt zunächst nur begrenzt abdecken können. Strategisch entscheidend wäre für mich, dass man weiterhin auf die eigenen Erfolgsformate setzt und hier entsprechende Videospiel-Adaptionen auskoppelt. All Of Us Are Dead oder Squid Game könnten solche Formate sein, die prädestiniert für mich wären.

Gleichzeitig versucht das Management von Netflix sehr offensichtlich, die Quantität und damit die Menge an Output zu erhöhen. Auch das ist ein legitimer Ansatz, um sich früher oder später in den Bereich zu bringen, dass man mehr beliebten Content im Gaming-Markt besitzt.

Trotzdem dürfte das Steigern der Akzeptanz ein schwieriges Unterfangen sein. Bis sich die Investitionen wirklich auszahlen, dürfte meiner Ansicht nach eines jedenfalls nötig sein: eine Menge Zeit.

Der Artikel Netflix-Aktie: Gaming, Gaming & noch mehr Gaming! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Netflix. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix.

Motley Fool Deutschland 2022