Netflix Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse der Netflix-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 466,84 USD, während der letzte Schlusskurs bei 628,01 USD lag, was einer Abweichung von +34,52 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (571,65 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem positiven Rating aus charttechnischer Sicht führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten deuten jedoch auf eine überwiegend negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Netflix hin. In den letzten Tagen gab es insgesamt vier positive und sechs negative Tage, und die Optimierungsprogramme haben mehrheitlich negative Handelssignale berechnet. Auf dieser Basis erhält Netflix eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet fällt negativ aus. Die Aktivität in Beiträgen und Diskussionen ist unterdurchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung. Daher erhält Netflix auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Hingegen zeigt der Relative Strength-Index (RSI) ein gemischtes Bild. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Gut"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die technische Analyse der Netflix-Aktie positive Signale liefert, während die Anlegerstimmung und das langfristige Stimmungsbild eher negativ ausfallen. Anleger sollten diese verschiedenen Aspekte bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.