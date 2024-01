Netflix Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die technische Analyse der Netflix-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 414,04 USD, während der letzte Schlusskurs bei 485,31 USD liegt, was einer Abweichung von +17,21 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so zeigt sich ein Wert von 470,76 USD, was nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,09 Prozent) liegt und daher zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Netflix-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 49, was darauf hindeutet, dass die Netflix-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 41,63 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzzes rund um die Netflix-Aktie zeigt sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Tendenz, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Schließlich basierend auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen, wurde besonders negativ über Netflix diskutiert. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment. Automatische Analysen der Kommunikation bestätigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.