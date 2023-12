Netflix Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Netflix war in letzter Zeit größtenteils negativ. In den letzten zehn Tagen war die Diskussion vor allem von negativen Themen geprägt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Auch statistische Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Netflix-Aktie bei 396,85 USD verläuft, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 486,12 USD und hat damit einen Abstand von +22,49 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein positives Signal, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktivität im Netz erhöht ist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Einschätzungen von Analysten der letzten zwölf Monate ergeben im Schnitt ein "Neutral"-Rating für die Netflix-Aktie, basierend auf 17 positiven, 12 neutralen und 2 negativen Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 408,7 USD, was einer "Schlecht"-Empfehlung von -15,93 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Netflix-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.