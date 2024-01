Netflix Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Northern Minerals":

Die Stimmung und das Interesse an Netflix in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Unsere Analyse ergibt daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Netflix, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung der Stimmung in sozialen Plattformen zeigt sich, dass die Kommentare hauptsächlich negativ waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen von den Nutzern aufgegriffen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt. Die Analyse wurde zusätzlich durch Handelssignale unterstützt, wobei sieben konkret berechnete Signale zur Verfügung standen. Auf dieser Basis ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung im Bereich der Handelssignale, was zu dem Schluss führt, dass Netflix hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Netflix-Aktie von 492,23 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (411,04 USD) liegt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein positiver Wert, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über diesem Durchschnitt liegt. Somit wird die Netflix-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Netflix-Aktie zeigt einen Wert von 19, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ergibt der RSI auf 25-Tage-Basis eine Bewertung als "Neutral", da auf dieser Grundlage weder überkauft noch überverkauft ist. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Netflix.