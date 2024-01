Netflix Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, mit dem beurteilt werden kann, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Netflix betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 3,75 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 29,69 eine überverkaufte Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher für diesen Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Netflix in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten führten dazu, dass dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet wurde. Jedoch wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich für Netflix daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass 18 Bewertungen "Gut", 6 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Netflix-Aktie. Kurzfristig betrachtet, ergibt sich ein ähnliches Bild, mit 11 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen, was erneut zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 521,09 USD, was ein Abwärtspotential von -7,28 Prozent bedeutet. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung und insgesamt ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Netflix besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Jedoch haben tiefergehende Analysen ergeben, dass vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.