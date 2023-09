Netflix Aktie: Analysten sehen Kurspotenzial von fast 20%

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Aktie von Netflix hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren und stagniert derzeit. Doch die Bankanalysten sind optimistisch gestimmt und schätzen das mittelfristige Kursziel bei 435,31 EUR ein, was einem Potenzial von fast +19,79% entspricht.

• Am 22.09.2023 legte die Netflix-Aktie um +0,70% zu

• Das Kursziel der Bankanalysten liegt bei 435,31 EUR

• Laut “Guru-Rating” bleibt die Einschätzung stabil bei 3,88

Trotz des schwachen Trends sind immer noch rund +50% der insgesamt 42 Analysten überzeugt davon, dass es sich lohnt jetzt in Netflix-Aktien zu investieren. Nur wenige Experten empfehlen einen Verkauf.

Das Guru-Rating bestätigt diese Einschätzungen mit einem unveränderten Indikatorwert auf dem Niveau von “Guru-Rating ALT”.