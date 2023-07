Netflix-Aktie -8,5%: Jetzt wird es ungemütlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Nach einem rasanten Aufstieg der Netflix-Aktie (WKN: 552484) seit Jahresanfang ziehen Anleger am Donnerstag die Reißleine und schicken das Papier um fast -9% auf 437 US$ in den Keller. Was ist die Ursache für den plötzlichen Abverkauf? Und wie geht es jetzt für den Titel weiter?