Netflix-Aktie: 2 Neuerungen! Ist sie jetzt ein Kauf?

Netflix (WKN: 552484)-Aktien sind kräftig gefallen. Einerseits waren sie zuvor deutlich überbewertet, doch andererseits verlor der Streamingdienst im ersten Quartal 2022 gegenüber dem Vorquartal auch 0,09 % seiner Kunden. Im zweiten Quartal 2022 sank die Zahl noch einmal von 221,64 auf 220,67 Mio. Abos.

Insgesamt verlor Netflix also von der Spitze aus betrachtet 0,527 % seiner Kunden. Dazu müssen wir die Hintergründe und Ursachen betrachten. Unter anderem haben die Folgen des Ukrainekrieges in der EMEA-Region zu einem Kundenrückgang um 1,07 Mio. Kunden geführt. Rechnet man diese Zahl heraus, hat Netflix plötzlich insgesamt nur noch 100.000 Kunden verloren. Ein zweiter Grund für den Kundenrückgang ist die gestiegene Inflation, die viele Menschen zum Sparen zwingt.

So gesehen passt der Aktienabsturz nicht mit den Entwicklungen zusammen. Vielmehr war die hohe Bewertung in Verbindung mit einer Wachstumsabschwächung die Hauptursache für das Platzen der Blase. Doch genau in diesen Situationen sind meist sehr lukrative Chancen zu finden. Ist die Aktie heute ein Kauf?

Netflix führt zwei Änderungen ein

Netflix hat nach dem Kurseinbruch verschiedene Neuerungen angekündigt.

So geht der Konzern zukünftig schärfer gegen das Teilen eines Passworts vor. Zwar fallen so auch enttäuschte Kunden weg, aber in Summe rechnen Analysten bis 2024 dennoch mit einem Kundenzuwachs von 3 %. Sogar die Gewinnmarge könnte so zulegen.

Dafür spricht auch ein neues günstigeres Netflix-Angebot. Es beginnt bereits ab monatlich 4,99 Euro, besitzt jedoch den Nachteil regelmäßiger Werbeeinblendungen. Doch am Ende ist der Preis für viele Kunden das ausschlaggebende Argument. Werbung wird hingegen von Millionen Menschen auch im Fernsehen oder auf Onlineplattformen akzeptiert. Fünf Minuten Werbung innerhalb einer Stunde sind verkraftbar.

So könnten viele neue Kunden hinzukommen. Dafür spricht auch, dass der Preis des werbefinanzierten Abos unter dem von Disney+ mit 8,99 Euro liegt.

Zunehmende Konkurrenz

Ein Argument gegen Netflix ist die zunehmende Konkurrenz durch Anbieter wie Apple, Amazon, Warner Bros. Discovery oder Comcast. Infolgedessen sank der eigene Marktanteil zwischen dem ersten Quartal 2020 und dem ersten Quartal 2022 bereits von 55,7 auf 45,2 %.

Doch diese Entwicklung ist bei einer vorherigen dominierenden Marktstellung genau genommen normal. Auch Tesla (WKN: A1CX3T) verliert derzeit in den USA Anteile, steigert seine Verkäufe aber dennoch weiterhin rasant. Vielmehr kommt es darauf an, ob Netflix weiterwachsen und seine Margen halten kann.

Netflix mit Rekordmarge

Zum jetzigen Zeitpunkt kann diese Frage nur bejaht werden. Im zweiten Quartal 2022 wuchs der Umsatz um 8,6 % auf 7.970 Mio. US-Dollar. Der Gewinn stieg um 6,5 % auf 1.441 Mio. US-Dollar. Wenn Netflix nicht alles falsch macht, wird es auch in den kommenden Jahren mit dem boomenden Streamingmarkt wachsen.

Die Gewinnmarge ist vom zweiten Quartal 2021 zum zweiten Quartal 2022 nur minimal von 18,4 auf 18,1 % gesunken, was einen hervorragenden Wert darstellt. Zwischen 2012 und 2021 ist sie sogar von 0,5 auf 17,2 % gestiegen.

Fazit

Netflix sollte auch zukünftig vom Streamingmarkt profitieren.

Die Aktie ist aus meiner Sicht trotzdem noch kein eindeutiges Schnäppchen. Die kommende Wirtschaftskrise könnte sie noch tiefer drücken. Kann das Unternehmen hingegen seine aktuelle Gewinnmarge halten, sind Netflix-Aktien schon jetzt günstig bewertet. Deshalb könnte sie auch bereits auf diesem Niveau drehen.

Der Artikel Netflix-Aktie: 2 Neuerungen! Ist sie jetzt ein Kauf? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix.

Motley Fool Deutschland 2022