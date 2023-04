Netflix: Account-Sharing auch in Deutschland bald nur noch gegen Aufpreis möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Wie bereits schon einmal vor ca. 5 Wochen berichtet plant unser Basisdepot-Wert Netflix seine Abopolitik anzupassen und es liefen bereits erste Testphasen einer Anti-Trittbrettfahrer-Taktik. Nun gibt es konkretere Maßnahmen zur Ausweitung.

Netflix hat angekündigt, sein kostenpflichtiges Account-Sharing im zweiten Quartal in Europa und den USA auszuweiten. Bisher war das Feature nur in Kanada, Neuseeland, Portugal und Spanien verfügbar. Der Streamingdienst will nun aber bis Ende Juni die Funktion in den USA einführen und auch in anderen Ländern ausweiten. Allerdings ist nicht bekannt, welche Länder von dieser Erweiterung betroffen sein werden. In Deutschland ist das Feature derzeit noch nicht verfügbar. Wenn es in Deutschland eingeführt wird, müssen Nutzer, die mit dem Account-Inhaber nicht unter einem Dach wohnen, extra Geld...