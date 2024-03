Netel Holding AB-Anleger sollten sich noch gedulden!

In den letzten vier Wochen gab es bei Netel keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Anleger-Stimmung bei Netel in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt gesehen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt momentan bei 72,22 Punkten, was bedeutet, dass die Netel-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 62,73, was bedeutet, dass Netel weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Netel daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Netel verläuft aktuell bei 11,25 SEK, was eine Einstufung von "Gut" ergibt. Der Aktienkurs selbst ging bei 12,15 SEK aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +8 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz bei -7,95 Prozent liegt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".