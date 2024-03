Netel Holding AB Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Derzeit gibt es eine "Neutral" Einstufung für die Netel Aktie basierend auf der Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien. Diese Analyse beinhaltet die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Insgesamt hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage hat einen Wert von 81, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 65,54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Netel.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass der Kurs der Aktie um +5,33 Prozent über dem Trendsignal verläuft, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage entspricht jedoch einer Abweichung von -9,68 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Schlecht"-Wert macht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Neutral".

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben sich weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Netel unterhalten. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.