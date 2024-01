Netel Holding AB Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die technische Analyse der Netel-Aktie zeigt, dass der 200-tägige Durchschnitt des Schlusskurses bei 13,9 SEK liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13,2 SEK, was einem Unterschied von -5,04 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 11,59 SEK, und der letzte Schlusskurs liegt um +13,89 Prozent über diesem Wert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Netel-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 75 Punkten, was bedeutet, dass die Netel-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Netel daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Netel-Aktie in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über Netel zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Netel diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigt überwiegend positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Netel auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

