Netease Aktie: Was sagen die aktuellen Kursentwicklungen aus?

Der Relative Strength Index (kurz RSI) ist ein Indikator, der die Kursbewegungen von Aktien innerhalb von sieben Tagen betrachtet. Er vergleicht dabei die Anzahl der Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtanzahl an Bewegungen und zeigt damit eine normierte Spanne zwischen 0 und 100 auf. Der RSI-Wert für Netease liegt aktuell bei 44,93, was bedeutet, dass sich das Unternehmen in keiner überkauften oder überverkauften Situation befindet. Somit wird eine “Neutral”-Bewertung angezeigt.

Eine erweiterte Betrachtung bietet der RSI25-Indikator, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt. Der momentane Wert für Netease liegt hier bei 63,57 und zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung an – weder überkauft noch überverkauft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass laut Analyse des RSI-Indikators keine auffälligen Entwicklungen im...