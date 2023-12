Netease Aktie: So nicht zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "NetEase":

Die Diskussionen über Netease in den sozialen Medien sind ein deutliches Signal für die Meinungen und Stimmungen rund um das Unternehmen. In den letzten zwei Wochen haben sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Darüber hinaus wurden vor allem negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Netease-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 154,47 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 122 HKD, was einem Unterschied von -21,02 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (168,61 HKD) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-27,64 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Netease-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 95,66, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 78,47 liegt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass Netease eine erhöhte Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Allerdings erfährt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Änderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Netease in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".