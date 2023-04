Netease Aktie: Aktuelle Signale vom RSI-Indikator!

Weitere Suchergebnisse zu "Netease":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bewährtes technisches Analyseinstrument, das uns Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier derzeit “überkauft” oder “überverkauft” ist. In Bezug auf Netease betrachten wir den RSI auf einer 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI des Unternehmens liegt derzeit bei 43,98 Punkten. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überhitzt noch unterbewertet ist und somit als “Neutral” eingestuft werden kann. Was den 25-Tage-RSI betrifft, so zeigt sich hier ebenfalls eine neutrale Bewertung: Im Gegensatz zu den letzten sieben Handelstagen gibt es keine Anzeichen dafür, dass Netease über- oder unterbewertet wäre. In Anbetracht dieser Informationen bleibt abzuwarten, wie sich die Kursentwicklung von Netease in Zukunft gestalten wird.