Netcompany Group Bearer and/or registered Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und zeigt, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Für die Net A-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 57, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 30,9 neutral. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für Net A- nach der RSI-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien sowohl positive als auch negative Meinungen zu Net A- veröffentlicht wurden. Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Net A-Aktie derzeit 12,84 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +10,03 Prozent, was ebenfalls als gut eingestuft wird.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, was positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Net A-Aktie daher als gut bewertet.