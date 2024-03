Netcompany Group Bearer and/or registered Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation gibt Aufschluss über starke positive oder negative Ausschläge, die sich frühzeitig erkennen lassen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Net A- deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Net A- eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 70,68 Punkten, was bedeutet, dass die Net A--Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 55,81, was bedeutet, dass Net A- hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Damit erhält Net A- eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Trendfolgende Indikatoren wie der gleitende Durchschnitt zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 262,94 DKK, wobei der letzte Schlusskurs (283,1 DKK) deutlich darüber liegt, was Net A- eine "Gut"-Bewertung einbringt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 278,68 DKK, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. In Summe wird Net A- auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung für Aktien lässt sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Meinung der Anleger einschätzen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, jedoch wurden in den sozialen Medien rund um Net A- in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.