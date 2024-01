Netcapital Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Netcapital Inc":

Die technische Analyse der Netcapital-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,78 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 0,212 USD, was einer Abweichung von -72,82 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Selbst auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 0,33 USD, was ebenfalls über dem aktuellen Schlusskurs liegt. Die Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Netcapital-Aktie liegt aktuell bei 46, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 59, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Netcapital-Aktie daher auf Basis des RSI mit "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionen über Netcapital langfristig eine starke Aktivität aufweisen. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung. Insgesamt ergibt sich daher ein langfristig positives Stimmungsbild für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Netcapital in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. Aktuell zeigt das Stimmungsbarometer auf grün, was bedeutet, dass die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert sind. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Netcapital-Aktie, basierend auf verschiedenen technischen Analysen und Sentiments.