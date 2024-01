Netcall Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Aktienkurs von Netcall verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,81 Prozent. Im Vergleich zum Durchschnitt (-7,79 Prozent) des Sektors "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Netcall um 0,98 Prozent darüber. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt -8,38 Prozent, und Netcall liegt aktuell 1,57 Prozent darüber. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Netcall-Aktie bei 91,14 GBP. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war mit 87 GBP um 4,54 Prozent niedriger, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 79,7 GBP, womit der letzte Schlusskurs um 9,16 Prozent darüber liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Netcall in der einfachen Charttechnik also eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da in den sozialen Medien nur positive Meinungen zu Netcall veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Kurzfristig wird die Aktie auch von institutioneller Seite als "Gut"-Titel bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 130 GBP, was einer potenziellen Steigerung um 49,43 Prozent vom letzten Schlusskurs (87 GBP) entspricht. Somit erhält die Netcall-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.