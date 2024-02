Netcall Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Netcall-Aktie war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Ein weiterer Indikator für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Diskussionsintensität bezüglich der Netcall-Aktie zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Netcall zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Analysten haben die Aktie von Netcall in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet. Es gab 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 130 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 42,86 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertung von Analysten erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Netcall in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,84 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich zu einer Unterperformance von -9,65 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Netcall 7,42 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.