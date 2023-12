Netcall Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Aktienkurs von Netcall verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,81 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt der Informationstechnologie-Branche (-6,03 Prozent) eine Unterperformance von 0,77 Prozent darstellt. Innerhalb der Branche "Software" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -5,29 Prozent, wobei Netcall aktuell 1,51 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, basierend auf den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen. Positive Themen dominierten die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es im letzten Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso fand keine bedeutende Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen statt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Netcall zeigt einen Wert von 33,33 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 39,51 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Netcall-Aktie basierend auf verschiedenen Faktoren wie Aktienkurs, Anleger-Stimmung und RSI.