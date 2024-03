Netcall Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Netcall auf 7- und 25-Tage-Basis betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 52,38 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Netcall derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist es ähnlich, hier beträgt der Wert 40, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Netcall-Aktie also als "Neutral" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Netcall 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einschätzungen gegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führen. Das durchschnittliche Kursziel für Netcall liegt bei 130 GBP, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 95 GBP einer möglichen Steigerung um 36,84 Prozent entspricht. Aus Analystensicht erhält die Netcall-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Netcall unterhalten. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Netcall mit einer Rendite von -3,16 Prozent mehr als 1 Prozent darüber. Die "Software"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,02 Prozent. Auch hier liegt Netcall mit 0,13 Prozent darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.