Netcall Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Netcall-Aktie liegt bei 33,33, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 39 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die Netcall-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,81 Prozent erzielt, was 0,89 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt -5,27 Prozent, und die Netcall-Aktie liegt aktuell 1,54 Prozent darunter. Aufgrund dieser Vergleiche wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Netcall-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 91,36 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 90 GBP nur um 1,49 Prozent darunter liegt. Basierend auf diesem Wert wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein positiveres Bild, da der letzte Schlusskurs (78,79 GBP) über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+14,23 Prozent). Insgesamt wird die Netcall-Aktie daher für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Diskussion über Netcall. Die Aktie erhält daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass Netcall unwesentlich mehr oder weniger im Fokus der Anleger steht als normal. Auch dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie im Gesamten.