Netcall Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Aktienkurs von Netcall im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" weist eine Rendite von -13,84 Prozent auf, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Software"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -4,28 Prozent, wobei Netcall mit 9,55 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Aktuell liegt der 7-Tage-RSI von Netcall bei 66,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 47,62, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für Netcall liegt bei 130 GBP, was eine Empfehlung von 45,25 Prozent Anstieg bedeutet. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Aus der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 89,43 GBP für den Schlusskurs der Netcall-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 89,5 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf ein "Neutral"-Rating für die Aktie hin. Insgesamt erhält Netcall somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

