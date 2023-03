Net Zero Lab treibt Dekarbonisierung von Novelis in der Schweiz voran

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >

Zürich, 15. März 2023 (ots/PRNewswire) -Zwischenbilanz nach einem Jahr: Tausch fossiler Energieträger mit erneuerbaren Energiequellen; Ökosystem für Wärme-Rückgewinnung in Betrieb; Systemische Studie läuftNovelis Inc., ein führender Anbieter von nachhaltigen Aluminiumlösungen und Weltmarktführer im Walzen und Recycling von Aluminium, hat gemeinsam mit seinen Partnern des Forschungs- und Entwicklungslabors Net Zero Lab Valais das erste Betriebsjahr erfolgreich abgeschlossen. Wichtige Energieprojekte zur Umsetzung einer kohlenstoffneutralen Produktion nach Scope 1 und 2 im Novelis Werk Sierre in der Schweiz, sind auf den Weg gebracht.Im ersten Jahr des Dekarbonisierungsprojekts des Net Zero Lab Valais, hat Novelis die Investition in einen neuen, elektrisch beheizten Stoßofen genehmigt, der es dem Werk ermöglichen wird, Barren mit erneuerbarem Strom anstelle von Erdgas vorzuwärmen. Dadurch können 4.500 t CO2eq pro Jahr und bis zu 180.000 CO2eq über die gesamte Lebensdauer des Ofens eingespart werden.Darüber hinaus haben die Partner ein Projekt abgeschlossen, das Abwärme aus dem Gießprozess im Novelis Werk an einen nah gelegenen Gebäudekomplex, das Technopôle, transferiert. Das Unternehmen liefert dabei Energie mit einer Leistung von rund 200 KW, die etwa ein Drittel des gesamten Energiebedarfs des Technopôles abdeckt. Novelis und OIKEN, lokaler Energieversorger und Partner des Net Zero Lab Valais, beabsichtigen den weiteren Ausbau dieses Energie-Ökosystem. Das gemeinsame Ziel ist es, bis 2030 so einen wesentlichen Teil des Energiebedarfs der Region Sierre zur Verfügung stellen zu können.„Die Arbeit im Net Zero Lab Valais unterstreicht unsere ganzheitliche Herangehensweise bei der Dekarbonisierung unseres Unternehmens in Richtung einer kohlenstoffneutralen Produktion", sagt Emilio Braghi, Executive Vice President, Novelis Inc. und President, Novelis Europe. „Darüber hinaus macht es uns sehr stolz, dass wir einen Mehrwert für unsere umliegenden Gemeinden leisten und so unser starkes Image als Vorreiter für Nachhaltigkeit und attraktiver Arbeitgeber weiter ausbauen."Seit Beginn des Labors 2022 modelliert das Team in einer systemischen Studie, die Optimierung von Energiebeschaffung, -umwandlung und -wiederverwendung des Werks. Im Fokus steht dabei der Tausch fossiler Energieträger durch kohlenstoffneutrale Quellen – im Gegensatz zu einem Ausgleich der Kohlenstoffemissionen durch Gutschriften. Die ersten Ergebnisse werden im Mai diesen Jahres veröffentlicht.„Drei Dekarbonisierungsprojekte des Net Zero Lab Valais haben Forschungsmittel der Schweizer Regierung erhalten, wodurch das Team bereits vergrößert werden konnte", sagt Serge Gaudin, Werksleiter Novelis Sierre und Director Automotive Operations, Novelis Europe. „Die bereits erzielten Ergebnisse dieses interdisziplinären, talentierten Teams sind wirklich beeindruckend und dies ist erst der Anfang unserer gemeinsamen Reise."Das übergeordnete Ziel der Forschungsarbeit des Net Zero Lab Valais ist die Entwicklung von Strategien zur Erreichung von Kohlenstoffneutralität für Scope 1 und Scope 2 Emissionen im Novelis Werk in Sierre bis 2030. Diese sollen weltweit auf andere Werke ausgeweitet werden. Die Vielzahl der aktuellen Dekarbonisierungsprojekte unterstreicht die ambitionierten Nachhaltigkeitsziele von Novelis: Das Unternehmen will seinen Kohlenstoff-Fußabdruck bis 2026 um 30 Prozent reduzieren und bis 2050 oder früher kohlenstoffneutral sein. Novelis konzentriert sich nicht nur auf Initiativen zur Steigerung der Energieeffizienz und des Recyclings, sondern sucht fortlaufend nach Wegen seine Produktion durch den Wechsel zu erneuerbaren Energiequellen weiter zu dekarbonisieren.Über Net Zero Lab ValaisDas Net Zero Lab Valais ist Treiber der kohlenstoffneutralen Produktion im Novelis Werk in Sierre in der Schweiz und verbindet durch seine Arbeit die Forschungs- und Entwicklungsinitiativen verschiedener Novelis Produktionsstandorte weltweit. Es wurde im Februar 2022 im Rahmen einer langfristigen Kooperationsvereinbarung von Novelis mit OIKEN und der HES-SO Valais-Wallis in Zusammenarbeit mit der EPFL ins Leben gerufen. Weitere Informationen unter http://www.novelis.com/sustainability/netzerolab (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3809825-1&h=4096789563&u=http%3A%2F%2Fwww.novelis.com%2Fsustainability%2Fnetzerolab&a=http%3A%2F%2Fwww.novelis.com%2Fsustainability%2Fnetzerolab).Über Novelis SierreDer Standort Sierre von Novelis befindet sich im Wallis und beschäftigt mehr als 500 Mitarbeitende. Es ist das modernste integrierte Werk, das sich auf die Herstellung von Aluminiumblechen für den Automobilmarkt konzentriert und den gesamten Prozess vom Gießen bis zur Endbearbeitung abdeckt. Der Standort verfügt über ein weltweit führendes Forschungs- und Innovationszentrum, das auf die Entwicklung nachhaltiger, kohlenstoffarmer und innovativer Automobilblechlegierungen, Oberflächenbehandlungen und Verbindungstechnologien spezialisiert ist.Über NovelisNovelis Inc. wird von seinem Ziel angetrieben, gemeinsam eine nachhaltige Welt zu gestalten. Wir sind weltweit führend in der Fertigung von innovativen Aluminiumprodukten und im Aluminium-Recycling. Unser Bestreben ist es, der weltweit führende Anbieter für kohlenstoffarme, nachhaltige Aluminiumlösungen zu sein und eine vollständige Kreislaufwirtschaft zu erreichen. Für dieses Ziel kooperieren wir mit unseren Lieferanten und Kunden aus der Automobilindustrie, der Getränkedosenfertigung, der Luftfahrt und den Industrien vieler Spezialprodukte in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika. Novelis erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Nettoumsatz von 17,1 Milliarden US-Dollar. Novelis ist eine Tochtergesellschaft von Hindalco Industries Limited, ein Branchenführer für Aluminium und Kupfer. Hindalco führt die Metallsparte der Aditya Birla Group an, einem multinationalen Mischkonzern mit Hauptsitz in Mumbai, Indien. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.novelis.com.Zukunftsgerichtete AussagenDie in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen, mit denen die Absichten, Erwartungen und Vorhersagen von Novelis beschrieben werden, können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Wertpapiergesetze enthalten. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen die Zielsetzung zur Erreichung der Kohlenstoffneutralität bei den Emissionen von Scope 1 und 2 am Standort Sierre bis 2030 und die Erreichung der Kohlenstoffneutralität bei Novelis bis 2050. Novelis weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund ihrer Art mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Wir haben nicht die Absicht und weisen jede Verpflichtung von uns, zukunftsgerichtete Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig zu aktualisieren. Wichtige Risikofaktoren, die sich auf die Ergebnisse auswirken könnten, sind unter der Überschrift „Risk Factors" auf dem Formular 10-K enthalten, das von der Gesellschaft für das am 31. März 2022 beendete Geschäftsjahr bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission eingereicht wurde.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2033265/Novelis_plant_in_Sierre__Switzerland.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3809825-1&h=2521684520&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2033265%2FNovelis_plant_in_Sierre__Switzerland.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2033265%2FNovelis_plant_in_Sierre__Switzerland.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/542580/3940100/Novelis_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3809825-1&h=1330988866&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F542580%2F3940100%2FNovelis_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F542580%2F3940100%2FNovelis_Logo.jpg)View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/net-zero-lab-treibt-dekarbonisierung-von-novelis-in-der-schweiz-voran-301772366.htmlPressekontakt:Susann Aamara,Europe Communications,+41 79 85 80 824,Susann.Aamara@novelis.comOriginal-Content von: Novelis Inc., übermittelt durch news aktuell