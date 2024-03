Net Pacific Aktie: Das wird teuer!

Die technische Analyse der Net Pacific Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 liegt bei 0,02 SGD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,017 SGD) um -15 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,02 SGD weist eine Abweichung von -15 Prozent auf. Somit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Net Pacific Aktie mit einer Rendite von -34,78 Prozent mehr als 31 Prozent darunter. Die Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" verzeichnet eine mittlere Rendite von -3,85 Prozent, wobei Net Pacific mit 30,94 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Net Pacific diskutiert, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Net Pacific als durchschnittlich bzw. gering einzustufen sind. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Aktie.