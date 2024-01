Net Pacific Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Stimmung für Net Pacific wird als neutral bewertet, basierend auf einer Analyse von sozialen Plattformen. Die Kommentare und Befunde von Nutzern zeigten sich als neutral. Auch die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Net Pacific waren in den letzten Tagen hauptsächlich neutral, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktien wird anhand der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und der Änderung der Stimmung bewertet. Die Analyse ergab eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Net Pacific zeigte kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der Net Pacific-Aktie wurde für die letzten 7 Tage analysiert und ergab einen Wert von 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigte hingegen eine Überverkauft-Situation, was zu einer "Gut"-Einstufung führte.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs der Net Pacific bei 0,02 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,017 SGD liegt. Dies führte zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage ergab ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf einem Abstand von -15 Prozent.

Insgesamt wurde die Net Pacific-Aktie als "Neutral" in Bezug auf die Stimmung, "Gut" in Bezug auf den RSI und "Schlecht" in Bezug auf die technische Analyse eingestuft.