Net Pacific Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Dividendenrendite für Net Pacific beträgt derzeit 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und liegt mit 0,45 Prozent nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie. Daher erhält Net Pacific von den Analysten eine neutrale Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Net Pacific-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 66, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft eingestuft. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung nach RSI für Net Pacific.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Net Pacific liegt derzeit bei 194,9, was bedeutet, dass die Börse 194,9 Euro für jeden Euro Gewinn von Net Pacific zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Überbewertung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung auf Basis des KGV führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Net Pacific um 34,78 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Bereich "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" liegt die Rendite von Net Pacific mit 24,21 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.