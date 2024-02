Net Insight AB Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die charttechnische Entwicklung der Net Insight-Aktie wurde mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 4,68 SEK, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 5,12 SEK liegt (Unterschied +9,4 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 5,21 SEK, was zu einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (-1,73 Prozent) führt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Net Insight von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies zeigt sich in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Net Insight. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen zu beobachten war.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Net Insight liegt bei 62,76, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI ebenfalls mit "Neutral" bewertet.