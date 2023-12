Net Insight AB Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Net Insight herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 40,45 Punkten, was darauf hindeutet, dass Net Insight weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dem Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI zugeordnet. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und liegt bei 39,3 Punkten, was auch hier auf eine "Neutral"-Einstufung für Net Insight hindeutet. Insgesamt erhält das Net Insight-Wertpapier demnach ein "Neutral"-Rating auf dieser Grundlage.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Net Insight verläuft aktuell bei 4,73 SEK, was eine positive Einschätzung für die Aktie ergibt. Im Vergleich dazu liegt der Aktienkurs selbst bei 5.175 SEK, was einem Abstand von +9,41 Prozent entspricht. Auch im Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet Net Insight gut ab, da der GD50 derzeit bei 4,44 SEK liegt, was einer Differenz von +16,55 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung auf Basis beider Zeiträume.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz zu Net Insight festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Zusätzlich zu harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Befunde zu Net Insight. Auch in den Diskussionsbeiträgen der letzten ein bis zwei Tage wurden vor allem positive Themen hervorgehoben. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Stimmung zu Net Insight als "Gut" eingestuft. Somit ergibt sich die Schlussfolgerung, dass die Aktie hinsichtlich der Stimmung eine positive Bewertung erhält.