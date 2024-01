Net 1 Ueps Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Lesaka-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage (-6,51 Prozent) unter dem Durchschnitt von 3,84 USD liegt. Allerdings ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, wenn der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, da der aktuelle Schlusskurs (3,59 USD) nur um -2,71 Prozent abweicht.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat die Lesaka-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,26 Prozent erzielt, was 23,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 19,74 Prozent, und Lesaka liegt aktuell 32 Prozent unter diesem Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lesaka-Aktie liegt bei 31,58, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität nur eine schwache Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Lesaka-Aktie daher als "Schlecht" bewertet.