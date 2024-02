Net 1 Ueps Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI für Lesaka wurde über einen Zeitraum von 7 Tagen und 25 Tagen analysiert. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 39,44 Punkten, was darauf hinweist, dass die Lesaka-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 weist ebenfalls darauf hin, dass Lesaka weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 51,79. Auch hier erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Lesaka eingestellt waren, mit fünf positiven und zwei negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Lesaka-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,76 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3,62 USD liegt, was einer Abweichung von -3,72 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einem Schlusskurs von 3,47 USD eine nahe Abweichung zum gleitenden Durchschnitt von +4,32 Prozent auf, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche und dem "Finanzen"-Sektor ergibt sich eine Underperformance von -12,26 Prozent in den letzten 12 Monaten, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt erhält Lesaka demnach eine "Neutral"-Bewertung für den RSI, eine "Gut"-Einschätzung basierend auf der Anlegerstimmung und eine "Neutral"-Bewertung für die technische Analyse. Im Branchenvergleich ergibt sich jedoch ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Unterperformance.