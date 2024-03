NetSol Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Netsol liegt bei 11, was im Vergleich zum Branchenwert von 55,16 für Softwareunternehmen unter dem Durchschnitt (ca. 79 Prozent) liegt. Dies deutet darauf hin, dass Netsol nach fundamentalen Kriterien unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Netsol eine Performance von 3,06 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Softwarebranche eine Outperformance von +2,09 Prozent darstellt. Im Vergleich zum Informationstechnologiesektor lag die Rendite von Netsol um 1,89 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält Netsol ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Netsol-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 2,21 USD liegt, was einer Differenz von +26,24 Prozent zum letzten Schlusskurs (2,79 USD) entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,43 USD) weist eine Differenz von +14,81 Prozent zum letzten Schlusskurs auf. Aufgrund dieser Werte erhält die Netsol-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) von Netsol liegt bei 62,96 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 32 für 25 Tage. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Netsol basierend auf dem fundamentalen, Branchen- und technischen Vergleich.