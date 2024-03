NetSol Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Aktienkurs von Netsol verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,06 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 3,17 Prozent, was bedeutet, dass Netsol mit einer Underperformance von -0,11 Prozent abschnitt. Der "Informationstechnologie"-Sektor erzielte eine durchschnittliche Rendite von 2,12 Prozent, wobei Netsol mit 0,95 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird Netsol in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating zugeschrieben.

In Bezug auf die technische Analyse lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Netsol-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,22 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,84 USD lag, was einer Abweichung von +27,93 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,47 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 2,84 USD um +14,98 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Netsol-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass Netsol eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs bei Netsol, was einer negativen Differenz von -2,19 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software" entspricht. Somit erhält Netsol für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.