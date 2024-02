NetScout Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die technische Analyse der Netscout-Aktie zeigt eine Abweichung von -18,05 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 54, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine "Neutral"-Bewertung mit einem Wert von 55,58. Insgesamt erhält Netscout also ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie aktuell 24,15, was 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung, da die Aktie als unterbewertet angesehen wird.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, weshalb Netscout in diesem Punkt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Zusammenfassend erhält Netscout daher in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating, in der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating und in der fundamentalen Analyse sowie im Sentiment und Buzz jeweils ein "Gut"- und "Neutral"-Rating.